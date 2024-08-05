Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Buchner, Orta Doğu'yu değerlendirdi

Buchner ile aynı toplantıda konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, 'bölgenin sınırsız çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini' belirtti ve tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı.

Fischer, ayrıca ülkesinin, İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı sokak olaylarından 'rahatsız olduğunu' dile getirdi ve İngiltere'deki 'şiddet yanlısı aşırı sağcı olayları şiddetle kınadığını' bildirdi.

Olaylar, 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.