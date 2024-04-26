Almanya Cumhurbaşkan Steinmeier'den Türkiye açıklaması

Türkiye'ye üç gün süreli resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dönüş yolculuğu sırasında açıklamalarda bulundu.

"Ziyaretimin her dakikasına değdi" ifadelerini kullanan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ile ülkesi Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak "Benim için, diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 100. yıl dönümünde Türkiye'ye gitmek çok önemliydi" dedi.

"Türkiye ve Almanya olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz"

DW Türkçe'de yer alan habere göre, her iki ülkenin hem NATO hem de G20'ye üye devletler olduğunu belirten Steinmeier, "Türkiye ve Almanya olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, iki ülke olarak da karşılıklı birbirimize ihtiyacımız var" ifadesinde bulundu.

"İki devletli çözüm konusunda hemfikiriz"

Almanya ile Türkiye'nin Ortadoğu'daki çatışmalarla ilgili farklı bakış açılarına sahip olduğunu dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı, "Ancak Ortadoğu'da kalıcı bir barışın iki devletli çözümle mümkün olduğu konusunda Türkiye ile hemfikiriz" ifadesini kullandı.

Deprem bölgesini gezdi

23 Nisan'da, Gaziantep Nurdağı'nda depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Steinmeier, burada gördüklerinden etkilendiğini belirtti. Türkiye ve Suriye'de on binlerce kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat Depremleri'ne değinen Cumhurbaşkanı, "Depremden bir sene sonra bölgeyi ziyaret etmek benim için çok anlamlıydı. Depremzedelere çok kısa sürede barınma imkanları sağlanmış olması ve burada çocukların okula gidebilme olanağına sahip olmasını görmek sevindirici" dedi. Bölgedeki yeniden yapılanma çalışmalarını "takdire şayan" olarak nitelendiren Steinmeier, Almanya olarak "depremzedeleri unutmayacaklarını ve desteklerinin devam edeceğini" belirtti.

Alman lojistik devi DHL'ye övgü

Türkiye seyahati esnasında Alman lojistik devi DHL'nin İstanbul'daki merkezini ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu konuyu da konuştuklarını ifade eden Steinmeier, DHL'nin hızlı hava taşımacılığı alanında örnek bir şirket olduğunu ve bu şirketin Avrupa'da, bir araştırma-geliştirme merkezindeki ilk dijital dönüşüm ofisini İstanbul'da açmasından memnun olduğunu vurguladı.

Vize sorununa değindi

Frank-Walter Steinmeier, Türk vatandaşlarının Almanya'ya vize başvurularında yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir soruya cevaben de, Türkiye'deki başkonsoloslukta çalışan personel sayısının arttırıldığını ve vize başvurularının işlem süresinin kısaltılması ve daha yakın tarihlere randevu verilebilmesi için de çabalarının sürdüğünü dile getirdi.