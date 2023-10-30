Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu. İkinci çeyrekte, Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre revize rakamlarla yüzde 0,1 büyümüştü.

Ülkenin GSYH'si 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Neden daraldı?

Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun ve faiz oranlarının özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Alışılmışın dışında yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü zayıflatmaya devam etmesi nedeniyle hane halkı tüketimi üçüncü çeyrekte düştü.

Destatis açıklamasında, "Üçüncü çeyrekte özellikle hane halkı nihai tüketim harcamaları daha düşük oldu. Olumlu katkılar ise aksine, makine ve teçhizattaki brüt sabit sermaye yatırımından geldi." ifadeleri yer aldı.

Finansman sorunu

Bu arada, zayıf küresel ekonomi de Almanya'nın ihracatının büyümesini engelledi. Birçok sanayileşmiş ülkede enflasyona karşı faiz oranlarındaki keskin artış, "Alman malı" ürünlerin satın alınması için finansmanı önemli ölçüde daha pahalı hale getiriyor.

Destatis, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 24 Kasım'da açıklayacak.

'Küçülen tek ülke olacak'

Hükümet, büyümenin 2024'te yüzde 1,3'e, 2025'te ise 1,5'e yükselmesini bekliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 12 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

Öte yandan, ülkede ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel yüzde 4,5'e gerilemiş ve Rusya-Ukrayna savaşından bu zamana kadarki en düşük seviyeyi görmüştü.