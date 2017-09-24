Almanya sandık başında

24 Eylül 2017

Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti.

Halkın sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 42 parti katılıyor, 4 bin 828 aday arasında Türk kökenli 92 aday da bulunuyor.

Almanya'da 16 eyalette 299 seçim bölgesi bulunuyor. 18 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 31,7 milyonu kadın, 29,8 milyonu erkek toplam 61,5 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 3 milyon olarak açıklandı.

Almanya’da yaklaşık 17 milyon göçmen kökenli bulunuyor. Bunların 5,8 milyonun oy kullanma hakkı var.

Şimdiye kadar siyasette yeterince temsil edilmeyen Türkler, 3 milyonluk nüfuslarıyla en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. Bunlardan 1 milyon 300 bini Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Türk kökenli Alman seçmenlerin sayısının 720 bin olduğu istatistik kurumu tarafından açıklanmıştı.

Seçimlerde toplam 73 bin 500 sandıkta yaklaşık 650 bin seçim görevlisi yer alıyor.

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00'e (TSİ19.00) kadar sürecek.

Merkel yine favori

Her seçmenin genel seçimler için 2 oyu bulunuyor. Birinci oy seçim bölgesinde doğrudan milletvekili adayına veriliyor, ikinci oyla da parti seçiliyor. İkinci oy, partilerin Federal Meclis’te ne kadar milletvekili çıkaracağını belirliyor.

Sandık çıkış anketleri sandıkların kapanmasının ardından hemen açıklanacak. Meclise girdiği kesinleşen partilerin liderleri seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından televizyonda açık oturuma (Berliner Runde) katılacaklar.

Almanya’da 2005’den beri başbakanlık koltuğunda bulunan Angela Merkel, dördüncü dönem başbakan olmak için girdiği bu seçimde de favori olarak gösteriliyor.

Ülkede 2013’teki seçimlerde yüzde 41,5 ile girdiği seçimlerdeki en yüksek oy oranını kazanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, bu seçimden de birinci çıkması ancak bu kez kayıp yaşayarak yüzde 34-36 oy bandında kalması bekleniyor.

Kamuoyu araştırmalarında mevcut hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) de son seçimde aldığı yüzde 25,7 oy oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

SPD’nin başbakan adayı ve Merkel’in rakibi eski Avrupa Parlamentosu Başbakanı Martin Schulz, ocak ayı başında başbakan adayı olduğundaki olumlu havadan yararlanamadı. SPD’nin oylarının yüzde 20 ila 22 olduğu belirtiliyor.

AfD'nin oy oranı merak konusu

Federal Meclis için bu kez aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ne kadar oy alacağı merak konusu. Son seçimde yüzde 4,7 ile yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen AfD'nin bu kez atak yapacağı öngörülüyor. Kamuoyu anketlerine göre AfD, yüzde 11-13 oranında oy alabilir.

Geçen seçimlerde barajın altında kalan Hür Demokrat Partinin (FDP) bu kez yüzde 9 ile meclise gireceği, Sol Partinin yüzde 11 ve Yeşiller Partisinin de yüzde 8 oy oranlarıyla yeniden mecliste yer alacağı öngörülüyor.

Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) partisi ise sadece 13,1 milyon seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya'da seçimlere katılacak.

Öte yandan, arama motoru Google, seçimler dolayısıyla özel logo tasarladı. Logoda Alman bayrağından oluşan bir sandık ve oy pusulası gözüküyor. ​

Kaynak: AA