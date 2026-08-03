Almanya'da alarm zilleri: Kuraklık ekonomiyi vurabilir

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Almanya, aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisiyle ekonomisi açısından kritik öneme sahip Ren Nehri'nde yaşanan tarihi su seviyesi düşüşü nedeniyle yeni bir lojistik kriziyle karşı karşıya.

Almanya Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi'nin (GDWS) tahminlerine göre, nehir taşımacılığı açısından kritik önemdeki Kaub Geçidi'nde su seviyesi bu hafta 18 santimetreye kadar gerileyebilir. Böylece 2018'de kaydedilen 25 santimetrelik rekor düşük seviyenin de altına inilmesi bekleniyor.

Nakliye maliyetleri yükseliyor

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle yük gemileri tam kapasite çalışamazken nakliye şirketleri azalan yük kapasitesini telafi edebilmek için navlun ücretlerine ek maliyet yansıtıyor. Aynı yükün birden fazla gemiye bölünmesi de lojistik giderlerini daha da artırıyor.

Artan maliyetler, şirketlerin siparişlerini azaltmasına ve tedarik zincirinde yeni aksamalara yol açma riski taşıyor.

Sanayi doğrudan etkilenebilir

Ren Nehri tahıl, kömür, petrol ürünleri, cevher ve mineraller başta olmak üzere Alman sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerin taşındığı en önemli ticaret yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, düşük su seviyeleri nedeniyle kimya, çelik ve enerji sektörlerinde tedarik sorunlarının büyüyebileceğini, teslimat sürelerinin uzayabileceğini ve üretim maliyetlerinin artabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler, kuraklığın devam etmesi halinde lojistikte yaşanacak aksaklıkların Almanya'nın üçüncü çeyrek büyümesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne (IfW) göre, nehir taşımacılığındaki sorunların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 ila 0,2 arasında aşağı çekme potansiyeli bulunuyor.

Acil eylem çağrısı

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer ise düşük su seviyelerine karşı ulusal düzeyde bir görev gücü kurulmasını istedi. Krischer, limanlarda ek depolama alanları oluşturulması, demir yolu kapasitesinin artırılması ve kritik yüklerin önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut durumun 2018'dekinden daha ciddi olduğuna dikkat çekti.

Krischer "2018'de bu tabloyu yaz sonuna doğru yaşamıştık. Bu kez yaz ortasında aynı sorunla karşı karşıyayız ve bunun haftalar, hatta aylar sürebileceğini öngörüyoruz." dedi.