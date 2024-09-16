Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında patlama: Soruşturma başlatıldı

Polisin yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerindeki patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Patlama sonucu mekanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı.

Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.