Almanya'da döner için kupon çağrısı: Devlet desteği istediler

Almanya'nın Bild gazetesi, sol politikacıların, döner ve kebap fiyatlarının düşmesi için devlet yardımı istediğini yazdı. Haberde solun planının, 4 milyar Euro'luk vergi parasıyla her hafta tüm Alman vatandaşlarına döner ve kebap kuponu verilmesi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Böylece bu etli ekmeği makul bir fiyata yiyebilecekler, kebap fiyatları düşecek. 4,90 Euro ve öğrenci kebabı 2,50 Euro."

Haberde Sol Parti yürütme kurulu üyesi ve gençlik politikaları sözcüsü Kathi Gebel'in demeçleri de yer aldı.

Gebel, Bild'e şunları söyledi: "Gençler talepte bulunuyorsa, 'Olaf, kebabı ucuzlat' diyorsa o zaman bu bir internet şakası değil, ciddi bir yardım çığlığıdır. Gıdanın lüks bir ürün haline gelmemesi için devlet müdahale etmelidir."

Almanya'da her yıl 1,3 milyar kebap yendiğini yazdığını belirten Bild, "Enflasyon nedeniyle kebaplar giderek daha pahalı hale geliyor. Kebapçıların kiraları, elektrik masrafları ve yiyecekleri arttığı için dükkan sahipleri kebap fiyatlarını arttırmak zorunda kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Haberin devamında fiyatların şu anda ortalama 7,90 Euro olduğu belirterek, Frankfurt ve Münih gibi metropollerde Türk-Alman fast food fiyatlarının 10 Euro'ya yaklaştığı kaydedildi.

60 kiloluk döner

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle 22 Mart’ta üç günlük ziyaret için Türkiye’ye gitti. Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçü için yola çıkanların ilk durağı olan Sirkeci Garı, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de ilk durağı oldu. Steinmeier aynı gün Tarabya’daki Alman Konukevi’nde bir yemek daveti verdi.

Konuklarına, Almanya’dan yanında götürdüğü 60 kiloluk ‘Berlin Döneri’ni ikram etti. Döneri de yine devlet uçağında Cumhurbaşkanı Steinmeier ile beraberindeki heyette yer alan Berlinli dönerci Arif Keleş kesti.

Steinmeier’in, Türkiye’ye dönerle gitmesi çok tartışılmıştı. Steinmeier, ‘bilinmeyene’ yolculuğun başladığı Sirkeci Garı’ndaki etkinlikte sayıları 3 milyonu geçen, yarıdan fazlası Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli insanların Almanya’nın bir parçası olduğunun altını çizdi.

Dönerin de Alman mutfağının bir parçası olduğunu, hatta ‘Berlin Döneri’nin New York piyasalarına bile girdiğini söyledi.