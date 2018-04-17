Almanya'da ekonomiye güven 5 yılın en düşük seviyesinde

17 Nisan 2018

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye olan güven Nisan ayında kötüleşti.

Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan Ekonomik Güven Endeksi, verilerdeki zayılığı, ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın Alman ekonomisine olası zararları konusunda büyüyen huzursuzluğun etkisi ile Nisan'da Kasım 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Nisan ayında ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Mart ayındaki +5,1'den -8,2'ye geriledi. Aynı dönemde Almanya Cari Şartlar Endeksi de 90,7 puandan 88,0 puana düştü. Analistler, Ekonomik Güven Endeksi'nin Nisan ayında -1,0, cari şartlar endeksinin ise 88,0 olmasını bekliyorlardı.

ZEW yaptığı değerlendirmede, beklentilerde aşağı dönüşün temel nedeninin uluslararası ticaretteki çatışmalar ve Suriye savaşı olduğunu belirtirken, Almanya'nın üretimi, ihracatı ve perakende satışlarında ilk çeyrekte görülen zayıflığın da bir etkisi olduğunu vurguladı.

Almanya ZEW beklentilerin üzerinde