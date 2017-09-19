Almanya ZEW beklentilerin üzerinde
Almanya ZEW eğilim endeksi eylülde 17 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi art arda üç ay geriledikten sonra eylülde 17'ye yükselerek beklentilerin üzerinde geldi.
Endeksteki yükselme piyasaların Alman ekonomisinin ilerleyen aylarda güçlü büyümeyi sürdüreceğini beklediğine işaret ediyor.
Uzmanlar endeksin 12.5 değerini almasını bekliyorlardı.
Mannheim merkezli ZEW araştırma enstitüsünün analistler ve kurumsal yatırımcılar arasında yaptığı araştırmaya göre belirlenen eğilim endeksi ağustosta 10 değerini almıştı.
Kaynak: Reuters