Almanya'da ekonomiye güven ekimde hafif arttı

17 Ekim 2017

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nden (ZEW) yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da ekimde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan arttı.

Eylülde 17 puan olan endeks, bu ay hafif artışla 17,6 puan seviyesine çıkmasına karşın 23,8 puan olan uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etti.

Almanya'da ekim ayı Cari Durum Endeksi ise eylüle kıyasla 0,9 puan azalarak 87 puana indi.

Finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de önemli ölçüde bozuldu. İlgili gösterge 5 puan azalarak 26,7 puana geriledi. Buna karşılık Euro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum göstergesi 1 puan artarak 36,5 puana çıktı.

"İyileşmiş görünüm, özellikle önceki aylarda görülen olumlu büyüme rakamlarının sonucu"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gelecek altı aylık döneme ilişkin iyileşmiş görünümün, özellikle önceki aylarda görülen şaşırtıcı derecede olumlu büyüme rakamlarının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Ağustos ayında, hem üretim hem de gelen sipariş rakamlarının beklenenden belirgin şekilde daha iyi olduğuna dikkati çeken Wambach, "Alman ihracatının çerçeve koşulları, Avrupa'nın olumlu büyüme rakamları ile daha da geliştirildi. Enflasyon oranının tekrar yükselmesi ve enflasyonda daha da artış beklentisi, Almanya'da olumlu bir ekonomik gelişmeye işaret ediyor ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasında bir değişikliği daha mümkün hale getiriyor" yorumunda bulundu.

Endekse ilişkin anket, 2-16 Ekim döneminde 205 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.

Kaynak: AA