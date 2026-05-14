Almanya'da grev alarmı: Perakende çalışanları iş bırakıyor

Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, yükselen enflasyon oranlarına karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için çalışanlar 15 Mayıs Cuma günü bir günlük greve çağrıldı.

Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart ve Dortmund kentlerinde düzenlenecek kitlesel mitinglerin, hem müşteriler hem de çalışanlar üzerinde aksamalara yol açacağı öngörülüyor.

Bu arada, haftalarca süren müzakerelerin ardından Alman Perakendeciler Birliği (HDE), Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgeleri için ilk teklifini sundu. İşveren kanadının, ilk 6 ay için maaşları dondurmayı, ardından 1 Kasım 2026'dan itibaren yüzde 2 ve 1 Ağustos 2027'den itibaren yüzde 1,5 artış yapmayı içeren 24 aylık paketini sendika kabul etmedi.

"Bu kabul edilemez tekliflere asla boyun eğmeyeceğiz"

Yıllık ortalama yüzde 1'lik artışa tekabül eden bu teklifi Ver.di Yönetim Kurulu Üyesi Silke Zimmer "zehirli teklif" olarak nitelendirdi.

Zimmer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 24 ay için önerilen toplam yüzde 3,5'lik artışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu oranın enflasyonun gerisinde kaldığını vurgulayan Zimmer, teklifin fiyat artışlarıyla mücadele eden çalışanlara hiçbir fayda sağlamadığını ifade etti.

Zimmer, çalışanların mevcut ekonomik koşullardaki durumunu şu sözlerle aktardı:

"Bu kabul edilemez tekliflere asla boyun eğmeyeceğiz. Çalışanlar halihazırda geçim sıkıntısı yaşarken, işe gidiş-dönüş maliyetleri bile ciddi bir yüke dönüşmüştür. Kira, enerji ve gıda harcamaları, mevcut maaşları tamamen eritmektedir."

Sendikanın talebi

Almanya'da yaklaşık 3,4 milyonu doğrudan perakende ticaret olmak üzere toplam 5,2 milyon kişiyi istihdam eden devasa bir sektör bu süreçten etkileniyor. Mevcut müzakerelerde Ver.di sendikası, perakende sektöründeki yaklaşık 5,2 milyon çalışan için tüm maaş skalalarını kapsayacak şekilde 12 aylık bir sözleşme süresi ve yüzde 7 ücret artışı talep ediyor. Sendika, kalıcı maaş artışı yerine önerilebilecek tek seferlik ödemeleri bir alternatif olarak kesin bir dille reddediyor.

Bunun yanı sıra Ver.di, çalışanların zorunlu yarı zamanlı çalıştırılması yerine daha fazla tam zamanlı kadro açılmasını, perakende sektöründe toplu iş sözleşmesi kapsamının genişletilmesini ve stajyer ödeneklerinin normal zam oranının üzerinde, orantısız bir şekilde artırılmasını talep ediyor.

"Manevra Alanımız Yok"

Alman Perakendeciler Birliği (HDE) ise yüksek beklentiler konusunda uyarıda bulunarak ekonomik durgunluğa dikkati çekti.

İşveren tarafı, mevcut zorlu ekonomik konjonktür nedeniyle ciddi ücret artışları için "neredeyse hiç manevra alanı" bulunmadığını savunuyor.