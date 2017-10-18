Almanya'da hükümet kurma çalışmaları başladı

18 Ekim 2017

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında hükümetin kurulmasına ilişkin ön görüşmelere başlandı.

İlk görüşme, Federal Meclisin (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft" binasında CDU/CSU ile FDP arasında yapıldı.

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, FDP ile iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, burada önemli konulara da değindiklerini ifade etti.

"İlk görüşmeden sonra hissiyatımız iyi." diyen Tauber, CDU/CSU’nun ülkeye ve halka hizmet için sorumluluk içinde hareket edeceğini vurguladı.

FDP Genel Sekreteri Nicola Beer de CDU/CSU temsilcileriyle gerçekleşen görüşmenin çözüme yönelik ve yapıcı olduğunu söyledi. Beer, "İlk adım iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, ön görüşmelerin başlamasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "FDP ile yapılan görüşme karşılıklı anlayış içinde yapıldı." diye konuştu.

CDU/CSU’nun Yeşiller ile bugün yapacağı görüşmenin daha zorlu geçeceğini ifade eden Scheuer, "Herkes ülkedeki gerçekleri doğru değerlendirirse bu hafta büyük bir adım atılmış olur." dedi.

Ön görüşmeler kapsamında bugün CDU/CSU ile Yeşiller arasında bir toplantı yapılacak.

Yarın da Yeşiller ve FDP heyetleri kendi aralarında görüştükten sonra cuma günü CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte "büyük toplantıda" masaya oturacak.

Bu yıl 24 Eylül’de yapılan genel seçimden Başbakan Merkel’in liderliğindeki CDU ile kardeş parti konumundaki CSU yüzde 32,9 oy oranıyla birinci çıkarak yeniden hükümeti kurma görevini üstlendi. 2013'ten bu yana koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), tarihinin en düşük oy oranı olan yüzde 20,5 ile seçmenin kendisine muhalefet görevi verdiğini savunarak hükümette yer almayacağını açıkladı.

Meclisteki partiler, seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile koalisyon kurmak istemediğini bildirirken, CDU/CSU da yüzde 9,2 oranında oy alan Sol Parti ile hükümette yer almayı reddediyor. Meclisteki milletvekili aritmetiğine göre ise CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükümet kurulamıyor.

Bu durumda, hükümeti kurmak için tek seçenek CDU/CSU'nun, seçimlerden yüzde 10,7, 4. çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 8,9 oy oranıyla 6. sıradaki Yeşiller ile ortaklık yapması kalıyor.

Partiler arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız geçmesi ve SPD'nin CDU/CSU ile yeniden koalisyona girmeye ikna edilememesi durumunda erken seçim gündeme gelecek.

Kaynak: AA