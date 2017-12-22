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Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri yılbaşı sonrasına kaldı

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon ön görüşmelerinin 7-12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı.

Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri yılbaşı sonrasına kaldı
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Almanya'da genel seçimlerin yapılmasından bu yana tam 89 gün   geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.  Ancak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlayıp 12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı.

CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun 5 Ocak’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra bir araya gelecek. Üç parti liderinin, müzakerelerin tamamlanmasını takiben 12 Ocak'ta parti kurullarına götürerek resmi koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceği konusunda kararın verileceği öğrenildi.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Demokrat (CSU) Parti Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD lideri Martin Schulz ile partilerin belirleyeceği eşit sayıda delegasyon üyesinin katılımıyla yapılacak görüşmelerde, 15 konunun işleneceği ve ilk sırayı mali durum ve vergilerin aldığı vurgulandı.

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