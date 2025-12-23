Almanya'da konut fiyatları 4. çeyrekte üst üste yükseldi

Almanya'da konut fiyatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yükselişini sürdürerek yıllık bazda art arda dördüncü çeyrekte de yukarı yönlü seyrini korudu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre, temmuz-eylül döneminde konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Bir önceki çeyreğe göre artış ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Böylece 2022'de ulaşılan zirvenin ardından gerileyen fiyatlar, son bir yıldır yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Verilere göre bahçeli evlerin fiyatı ortalama yüzde 3,5 yükselirken, nüfus yoğunluğu düşük kırsal bölgelerde artış yüzde 3,2 oldu. Kentsel alanlarda apartman dairelerinin fiyatı yüzde 4,7 artarken, büyük şehirlerde bu oran yüzde 5'e ulaştı.

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta ise daire fiyatları yüzde 2,8, müstakil ev fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

"Fiyatlarda normalleşme yaşanıyor"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyatlarda normalleşme yaşanıyor" ifadesini kullandı. Krüger, 2023-2024 dönemindeki gerilemenin ardından görülen bu toparlanmanın, göçün de etkisiyle derinleşen konut sıkıntısını yansıttığını belirterek, federal hükümetin konut üretimini teşvik etmesi ve bina yönetmeliklerini sadeleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'da konut fiyatları, 2022 başından 2024'e kadar geçen dönemde toplamda yaklaşık yüzde 13 gerilemişti.