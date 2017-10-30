Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yükseldi
Destatis öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,6 arttı.
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 1,6 arttı. Ülkede, enflasyon aylık bazda ise değişmedi.
Öncü enflasyon rakamları, piyasalardaki aylık yüzde 0,1’lik ve yıllık da yüzde 1,7’lik artış beklentisini karşılamadı.
Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,1’lik artış beklentisine karşın yüzde 0,1 azalırken, yıllık da yüzde 1,7’lik artış beklentisinin altında yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.
Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının yüzde 4,3, kiraların yüzde 1,6 ve hizmetlere yönelik maliyetlerin de yüzde 1,2 artması etkili oldu. Enerji fiyatları da bu dönemde yüzde 1,2 yükseldi.
Bu arada, ekim ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 14 Kasım’da yayımlanacak.
Kaynak: AA