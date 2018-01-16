Almanya'da yıllık TEFE 2017’de yüzde 3,5 arttı

16 Ocak 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 arttı.

Aralık ayı ele alındığında ise TEFE 2016’nın aralık ayına göre yüzde 1,8 yükseldi. Yıllık artış Ekim 2017’de yüzde 3 ve Kasım 2017'de de yüzde 3,3 seviyesinde kaydedilmişti.

Endeks, kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,6 azaldı.

Böylece TEFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık da yüzde 3,3’lük artış beklentisini karşılamadı.

Kaynak: AA