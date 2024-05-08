Altınay Savunma Teknolojileri halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Altınay Savunma Teknolojileri halka arzı ne zaman başladı?

Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz hisse kodu ne?

Altınay Savunma Teknolojileri, BİST'te 'ALTNY' kodu ile yer alacak.

Altınay Savunma Teknolojileri, hisse fiyatı ne kadar?

Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.

Altınay Savunma Teknolojileri lot dağılımı nasıl olacak?

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz fonunu nasıl kullanacak?

- Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.

- Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları

- Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.

- Yüzde 15 İşletme sermayesi.

- Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.

- Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.