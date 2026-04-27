Almanya'dan ABD'ye sert eleştiri: 'Hiçbir planları yok'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki çatışmayı kısa sürede sona erdirebileceğine inanmadığını belirterek, barış sürecine ilişkin somut bir plan bulunmadığını söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marsberg'de bir lisede düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Merz, ABD'nin müzakere yaklaşımını eleştirdi. Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yalnızca askeri müdahaleyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"Plansız girildi" iddiası

Merz, ABD'nin İran'daki sürece hazırlıksız dahil olduğunu savunarak bunun çatışmanın sonlandırılmasını zorlaştırdığını dile getirdi. İran'ın müzakere gücüne de dikkat çeken Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor" dedi.