Almanya'dan rekor silah ihracatı: İlk sırada Ukrayna var

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya hükümeti, 2026 yılının ilk altı ayında toplam 13,9 milyar Euro değerinde silah ve askeri teçhizat ihracatı için izin verdi.

Ekonomi Bakanlığının yayımladığı 2026'nın ilk yarısına ilişkin silah ihracatı raporunda, onaylanan ihracatın 9,6 milyar Euro'luk kısmının savaş silahlarından oluştuğu belirtildi. Diğer savunma ekipmanlarının toplam değeri ise 4,3 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

En büyük alıcı Ukrayna oldu

Rapora göre, Almanya'dan en fazla silah ve askeri teçhizat alımı için izin verilen ülke 2,5 milyar Euroyla Ukrayna oldu. İsrail ise 799 milyon Euro'luk ihracat izniyle listede altıncı sırada yer aldı.

Ukrayna'ya yönelik onayların, ülkenin Rusya karşısındaki meşru müdafaa kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

İzinlerin büyük bölümü AB ve güvenlik ortaklarına

Toplam ihracat izinlerinin yaklaşık 8,9 milyar Euro'luk bölümünün Avrupa Birliği ülkeleri ile Almanya'nın yakın güvenlik ortağı olarak kabul ettiği devletlere yönelik olduğu bildirildi.

Raporda bu tablo, NATO'nun savunma harcamalarına ilişkin hedeflerinin hayata geçirilmesi açısından bir gösterge olarak değerlendirildi.

İsrail'e verilen izinlerin gerekçesi açıklandı

Raporda, İsrail için onaylanan 799 milyon Euro'luk ihracat izninin dağılımına da yer verildi.

Buna göre tutarın yüzde 60'tan fazlası deniz savunması alanındaki büyük ölçekli bir projeden kaynaklandı. Yaklaşık yüzde 20'lik bölümün ise Alman Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında Alman ve İsrailli şirketler arasında yürütülen savunma sanayisi işbirliğiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Geriye kalan kısmın, savaş silahı kapsamında değerlendirilmeyen diğer askeri malzemelerden oluştuğu aktarıldı.