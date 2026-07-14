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Piyasaların gözü bu verideydi: ABD enflasyonu açıklandı

ABD'de tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 3,5 ile piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da tahminleri aşmadı.

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Piyasaların gözü bu verideydi: ABD enflasyonu açıklandı

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerileyerek mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterdi.

Yıllık enflasyon ise haziran ayında yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde olmasıydı.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon aylık bazda değişim göstermezken, piyasalarda yüzde 0,2 artış bekleniyordu.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 ile yüzde 2,8 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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