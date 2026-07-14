OECD raporu ortaya koydu: Türkiye reel ücret artışında ilk sıraya yerleşti

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2026'ya ilişkin "İstihdam Görünümü" raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında en güçlü performans gösteren ülkeleriden biri olduğunu ortaya koydu.

OECD'nin "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde reel ücretlerde ortalama yüzde 7,1 artış kaydederek OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2'de kaldı.

Türkiye reel ücret artışında ilk sırada

2021'in ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı ortalama yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde OECD ortalaması ise yüzde 4,9'da kaldı. Böylece Türkiye, OECD'de en yüksek kümülatif reel ücret artışı kaydeden ülke oldu.

Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalar genel olarak dayanıklılığını koruyor

Rapora göre, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında zayıflama sinyalleri görülmeye başlasa da piyasalar genel olarak dayanıklılığını koruyor. Bununla birlikte, bölgeler arasındaki farklılıklar istihdam ve gelir fırsatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

Ücretler enflasyonun kayıplarını telafi edemedi

OECD, son dönemde reel ücretlerde toparlanma görülmesine rağmen birçok ülkede ücretlerin halen 2022'deki yüksek enflasyonun yol açtığı kayıpları tam olarak telafi edemediğine dikkat çekti.

İş gücü piyasasındaki katılıgın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler ücret artış hızını sınırlayan temel unsurlar arasında yer aldı.