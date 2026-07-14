Kredi kartıyla aldığı şirketin CEO'su oldu

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2005 yılında kurumsal insan kaynakları alanında çalışan bekâr anne Teresa Johnson, girişimcilik konusunda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen cesur bir karar verdi. Kızını götürdüğü küçük bir "kendi seramiğini boya" atölyesinin satılık olduğunu öğrenen Johnson, yaklaşık 25 bin doları kredi kartına yükleyerek işletmeyi satın aldı.

Küçük atölyeden milyon dolarlık markaya

İlk yıllarda haftanın yedi günü çalışan Johnson, küçük kızı Scout ile birlikte işletmeyi ayakta tutmaya çalıştı. Scout henüz ilkokul öğrencisiyken fırçaları hazırlıyor, masaları temizliyor ve annesine yardım ediyordu.

Zaman içinde işleri büyüten Johnson, yeni şubeler açtı ve franchise sistemini öğrenerek farklı yatırımlara yöneldi. 2021 yılında ise dünyanın en büyük "kendi seramiğini boya" franchise zincirlerinden Color Me Mine'ın ortaklarından biri ve CEO'su oldu.

Yıllık ciro 55 milyon dolara ulaştı

Johnson'ın liderliğinde şirket büyük bir büyüme yakaladı. 2024 yılında Color Me Mine franchise ağı 55 milyon doların üzerinde yıllık satış gerçekleştirdi.

Şirketin bugün ABD, Kanada, Kosta Rika ve Filipinler'de 120'den fazla şubesi bulunuyor. Hedef ise 2029 yılına kadar bu sayıyı 300'e çıkarmak.

"Amaç sadece para kazanmak değildi"

Teresa Johnson, girişimciliğin kendisi için hiçbir zaman sadece para kazanmak anlamına gelmediğini söyledi.

Kurumsal işinden ayrıldıktan sonra zor dönemler geçirdiğini anlatan Johnson, bugün onlarca girişimciye mentorluk yaptığını ve iş kurmaları için destek verdiğini belirtti. Johnson, tek bir cesur kararın hem kendi hayatını hem de kızının geleceğini tamamen değiştirdiğini ifade etti.