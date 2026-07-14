Fed faiz artıracak mı? Piyasalarda beklenti hızla değişiyor

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Küresel piyasalar, Fed'in faiz politikasını şekillendirecek ABD enflasyon verisine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı konuşmaya odaklandı.

Bloomberg anketine göre ABD'de haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1 gerilemesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e düşmesi bekleniyor.

Faiz artışı beklentisi güçleniyor

Gün içinde açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar, Fed'in temmuz ayında faiz artırabileceği ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı.

Artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarına hem de ABD devlet tahvillerine yansırken, piyasanın bu ay içinde 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimaline verdiği olasılık yüzde 50’ye yükseldi.

Aynı zamanda Fed'in para politikasına en duyarlı göstergelerden biri olan iki yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 4,25'in üzerinde kalırken, yatırımcıların daha sıkı para politikası beklentisini yansıttı.

Piyasalar temkinli

Columbia Threadneedle portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, temmuz ayında faiz artırımının artık güçlü bir ihtimal haline geldiğini belirterek, faiz artışının gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Hussainy'e göre 4,1 gelen mayıs enflasyonunun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin halen üzerinde seyretmesi, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken yeni faiz artışını gündemde tutuyor.

Waller'ın açıklamaları beklentileri artırdı

Faiz beklentilerinin güçlenmesinde Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları da etkili oldu. Güvercin duruşuyla bilinen Waller, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun yeniden beklentilerin üzerinde gelmesi halinde kısa vadede yeni bir faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gözler Kevin Warsh'ın açıklamalarında

Piyasalarda, enflasyon verisinin ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunacağı Yarı Yıl Para Politikası Raporu'nu da yakından izleyecek.

Warsh'ın vereceği mesajların, Fed'in önümüzdeki aylarda izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.