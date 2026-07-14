Çin'in çip ihracatında tarihi sıçrama: Yapay zeka talebi satışları ikiye katladı

Küresel yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte Çin'in teknoloji ihracatı güçlü bir ivme yakaladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülke, 2026 yılının ilk altı ayında toplam 179,44 milyar adet entegre devre (çip) ihraç etti. Bu ihracatın değeri 177,28 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96'nın üzerinde artış kaydedildi.

Çip ihracatındaki güçlü performans, sanayi robotları ve diğer ileri teknoloji ürünlerine yönelik küresel talebin de desteğiyle Çin'in ilk yarıdaki çift haneli ihracat büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri oldu. Böylece ülkenin teknoloji odaklı ihracat stratejisinin etkileri daha belirgin hale geldi.

Bilgisayar donanımı ihracatı yüzde 41 arttı

Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talep, bilgisayar ve sunucu gibi bilgi işlem donanımlarının ihracatına da yansıdı. Bilgisayarlar, sunucular, bellek ürünleri ve diğer bilgi işlem bileşenlerini kapsayan otomatik veri işleme makineleri ile parçalarının ihracatı, yılın ilk yarısında yüzde 41,3 artarak 138,08 milyar dolara yükseldi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, ihracattaki yükselişin temel nedeninin Çin'de üretilen ürünlerin küresel talebe uygun şekilde sunulması olduğunu belirtti.

Yerli çip stratejisi sürüyor

Pekin yönetimi, yarı iletken sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli tasarım çiplerin kullanımını desteklemeyi sürdürüyor. Bununla birlikte, yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan Nvidia H200 grafik işlemcilerinin belirli sayıda Çinli teknoloji şirketine satılmasına da yakın zamanda onay verildi.

Yapay zeka destekli tüketici elektroniği ürünlerinde de ihracat hız kazandı. Yapay zeka gözlükleri, yapay zeka çeviri cihazları ve robotik dış iskelet sistemleri en hızlı büyüyen ürün grupları arasında yer aldı.

Robot ihracatı da yükselişte

Çin'in endüstriyel robot ihracatı da artışını sürdürdü. İlk altı ayda 141 ülke ve bölgeye yapılan endüstriyel robot ihracatı yüzde 18,6 artışla 6,29 milyar yuan (927,7 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Çin ayrıca geçen yıl ilk kez endüstriyel robotlarda net ihracatçı ülke konumuna yükseldi.