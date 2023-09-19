Almanya'dan Ukrayna'da 400 milyon avroluk askeri destek

Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yardım paketinin acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içereceğini belirtti.

Bakan, "Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de göndereceğiz. Paket toplamda 400 milyon avro değerinde olacak." dedi.

Testi pozitif çıktı

Bakan Pistorius, ayrıca Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Ramstein hava üssünde yapılacak "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısına katılamayacağını duyurdu.

ABD'den sonra destekte ikinci

Son aylarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde arttıran Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya daha önce de aralarında tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif uçakları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu milyarlarca dolar değerinde silah ve teçhizat teslim etmişti.