Almanya'nın silah ihracatında rekor serisi sona erdi

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, geçen yılın silah ve askeri malzeme satış onaylarına ilişkin raporunu yayımladı. Buna göre Alman hükümeti, geçen yıl yurt dışına yaklaşık 12 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023’te 12,15 milyar avro ve 2024’te 13,33 milyar avro ile kırılan rekorların ardından 2025’te gerilemiş oldu.

Bakanlığın raporuna göre, geçen yılki toplam değerin yaklaşık 5,6 milyar avrosu savaş silahlarından, 6,4 milyar avrosu ise diğer askeri teçhizattan oluştu.

Geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e yaklaşık 2 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, PzH obüsleri, Stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve araçlar bulunuyor.

Hükümet geçen yıl, yüzde 90’ı Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri olmak üzere toplam 10,7 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Almanya'da silah ihracatı kontrollerinde İsviçre, Singapur, Ukrayna, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore, NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.