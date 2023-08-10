Amazon ülkelerinden sanayiciye destek çağrısı

Amazon temsilcileri, sanayileşmiş ülkeleri dünyanın en büyük yağmur ormanlarının korunmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Zirveye ev sahibi ülke Brezilya’nın yanı sıra Bolivya, Kolombiya ve Peru’nun devlet başkanları katılırken, Venezuela, Ekvador, Surinam ve Guyana ise zirveye üst düzey yetkililer katıldı.

Zirveye katılan sekiz Amazon ülkesi, sanayileşmiş ülkeleri dünyanın en büyük yağmur ormanlarının korunmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Zirvede konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, “Orman bizi birleştiriyor. Kıtamızın kalbine bakmanın ve Amazon kimliğimizi kesin olarak pekiştirmenin zamanı geldi” dedi.