Amazon'a ait kargo uçağı pistten çıktı: 5 ölü
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının karıştığı kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, uçağın pist dışındaki yolun ortasında yan şekilde yattığı ve gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, uçağın iniş sırasında pistten çıktığını doğruladı.
Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA