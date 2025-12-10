Amazon'dan Hindistan'a 35 milyar doları aşan yatırım planı

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Hindistan'daki varlığını güçlendirmek amacıyla 2030 yılına kadar 35 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Şirket, söz konusu yatırımın yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, lojistik altyapısının iyileştirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik olacağını duyurdu.

2010'dan bu yana 40 milyar dolar yatırım

Amazon, 2010'dan bu yana Hindistan'daki faaliyetlerine yaklaşık 40 milyar dolar yatırım yapmıştı. Şirket, yeni plan kapsamında ülke ekonomisinde 2030'a kadar 1 milyon ek istihdam yaratmayı hedefliyor. Buna paralel olarak Amazon bünyesindeki Hintli satıcıların ihracat hacminin aynı dönemde 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Amazon'un bu adımı, son dönemde yatırımlarını Hindistan'a yönlendiren diğer büyük ABD teknoloji şirketlerinin stratejileriyle de örtüşüyor. Microsoft kısa süre önce ülkede 17,5 milyar dolarlık yatırım planını açıklarken, Google ise önümüzdeki beş yılda 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.