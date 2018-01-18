Amazon'un ikinci idari merkezi için son 20 aday belli oldu

18 Ocak 2018

ABD'li e-ticaret devi Amazon, kuracağı ikinci idari merkezi için son 20 aday şehrin belli olduğunu duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Seattle kentindeki idari merkezine ek olarak kuracağı ikinci idari merkez için ABD, Kanada ve Meksika'dan 238 başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Amazon'un ikinci idari merkez için 5 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı ve burada 50 bin kişilik istihdam yaratmayı planladığı kaydedildi.

Son 20 aday şehir arasında ABD'den 19, Kanada'dan 1 şehre yer verilirken, Meksika'dan hiçbir şehrin listeye girmemesi dikkati çekti.

Buna göre, ABD'den Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Miami, Montgomery County, Nashville, Newark, New York City, Northern Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh ve başkent Washington D.C. kentleri ile Kanada'nın Toronto şehri Amazon'un ikinci idari merkez adayları arasında yer aldı.

Amazon, eylülde yaptığı duyuruda, kurulacak ikinci idari merkezin bulunacağı şehrin en az 1 milyon nüfuslu olması gerektiğini ve şehrin etrafında yeterli kentsel olanakların ve gayrimenkul fırsatlarının bulunması gerektiğini bildirmişti.

Amazon'un verilerine göre, firmanın yaklaşık 750 bin metrekarelik alana kurulu Seattle'daki idari merkezinde 40 binin üzerinde çalışan toplam 33 binada hizmet veriyor.

Seattle'daki idari merkez için 3,7 milyar dolar yatırım yapan Amazon, ayrıca Seattle ekonomisine 2010-2016 yıllarında yaklaşık 38 milyar dolar katkı yaptı.

Kaynak: AA