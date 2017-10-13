"Amerika yanlıştan dönecek"

13 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - Amerika ve Türkiye arasındaki vize krizine çözüm arayışı sürerken, karardan etkilenen işadamları rahatsız. Amerika'da faaliyet gösteren Natural Food Group CEO'su ve kamuoyunda "süper delege" olarak bilinen Demokrat Parti Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güzel, göçmen olmayan vizelerin askıya alınmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki sorunların hukuksal olduğunu, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sorunları başka bir zemine taşıyarak böyle bir karar alarak mantıklı davranmadığını belirten Güzel, yanlıştan döneceklerini düşündüğünü söyledi.

İki ülke ilişkilerinde var olan sorunların böyle bir karar alınmasına kadar vardığını kaydeden Güzel, sorunların çözümü konusunda her iki tarafın da pozitif adım atmadığını savundu. Bu noktaya gelinmesinde tek bir olaydan söz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Güzel, "Fethullah'ın iade edilmesi yönünde Amerika'nın adım atmaması, Suriye'de PKK ile eşdeğer PYD ile çalışılması gibi. Amerika açısından da konsolosluk çalışanın tutuklanması, papazın iade edilmemesi" dedi.

Ancak Fethullah ile bağlantılı olduğunu ifade ettiği konsolosluk çalışanı ile papazın iadesi meselesinin hukuksal bir sorun olduğunu ifade eden Güzel, şöyle konuştu: "Bu mantıklı bir karar değil. Vizeleri engelleyerek hukuksal süreci engelleyemezsiniz. Hukuksal zemindeki bir sorunu başka bir zemine taşımak doğru değil. Kongre üyeleri de bu yanlışı görüyor tabii. İlişkiler biraz daha gerilebilir ama olayın daha kötüye gidebileceğine ilişkin yaygın bir kanı yok. Her ülkenin kendi menfaatleri var. Ancak bu karar bir sorumsuzluk. O kadar işadamı, öğrenci geliyor. Bu yanlıştan döneceklerini düşünüyorum."

"Amerika olaya siyasi olarak bakıyor"

İşadamı olarak sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini ve rahatsızlıklarını dile getirdiklerini kaydeden Güzel, görüştüğü Amerikalı politikacıların da olayın bu noktaya gelmemesi gerektiğini düşündüklerini dile getirdi. Vize krizinin uzun sürmeyeceği öngörüsünde bulunan Güzel, şöyle devam etti:

"Ancak Amerika bizim gibi olaya hukuksal değil, siyasi olarak bakıyor. Türkiye'den gelecek işadamları var. Bu sıkıntıların olmasını istemiyoruz. Onlar da bu sıkıntıların bir şekilde çözüleceğini söylüyorlar. Amerika'daki hukuk olaylarına Türkiye nasıl karışmıyorsa Amerika da karışamaz. Bu mantık yerleşirse sorun çözülebilir."