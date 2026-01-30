Amerikan enerji devi Chevron'dan beklentileri aşan kâr! Gözler Venezuela'da

Amerikan enerji devi Chevron, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaşırken, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen beklentileri aşan bir performans sergiledi.

Şirket, düşük seyreden petrol fiyatlarına karşı verimlilik odaklı stratejisini sürdürürken, özellikle Venezuela operasyonlarını büyüme planlarının merkezine koydu.

Hisse başına 1,52 dolar kâr

Chevron, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık döneme ilişkin düzeltilmiş kârını hisse başına 1,52 dolar olarak açıkladı. Bu sonuç, LSEG tarafından derlenen 1,45 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ancak şirketin kârlılığı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,06 dolarlık seviyenin altında kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Chevron'un 2025 yılı boyunca düşük ham petrol fiyatlarının etkisini sınırlamak amacıyla maliyetleri azaltmaya ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklanacağı bildirildi.

Chevron, Venezuela'ya ilişkin değerlendirmelerinde ülkenin uzun vadeli potansiyeline dikkat çekti. Şirket açıklamasında, "Yüzyılı aşkın bir süredir Venezuela'nın geçmişinin bir parçasıyız. Bugüne de bağlılığımızı sürdürüyoruz. ABD'nin enerji ve bölgesel güvenliğini güçlendirirken, ülkenin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olmaya hazırız" ifadelerine yer verildi. Chevron, halihazırda Venezuela'da faaliyet gösteren tek ABD'li petrol üreticisi konumunda bulunuyor.

Venezuela'da üretim 250 bin varil petrole eşdeğer

Chevron Mali İşler Direktörü Eimear Bonner, verdiği röportajda şirketin Venezuela'daki üretiminin günlük yaklaşık 250 bin varil petrol eşdeğeri seviyesinde olduğunu söyledi. Bonner, ABD hükümetinden ek izinlerin alınması halinde bu üretimin 18-24 ay içinde yaklaşık yüzde 50 artırılabileceğini belirtti.

Bonner ayrıca, bu değerlendirmelerin ay başında Donald Trump ile petrol şirketlerinin yöneticileri arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantıda verilen mesajlarla uyumlu olduğunu ifade etti. Şirketin yatırım kararlarında temkinli bir yaklaşım izleyeceğini vurgulayan Bonner, "Büyüme fırsatları ararken, her zaman olduğu gibi sermaye konusunda disiplinli olmaya devam edeceğiz" dedi.