Ankara-Berlin hattında güvenlik diplomasisi

18 Ocak 2018

Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri normalleştirmeye dönük atılan adımlara bir yenisi eklendi. İki ülkenin üst düzey yetkilileri, anlaşmazlıkların kaynağında olan güvenlik ve terörle mücadele konularını ele almak üzere Berlin’de bir araya geldi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Ankara-Berlin hattındaki güven bunalımının giderilmesinde önemli bir rol oynaması hedeflenen ve iki gün sürmesi öngörülen güvenlik alanındaki istişareler dün Berlin'de başladı.

Alman heyetine Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber, Türk heyetine ise Türkiye İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlık ediyor.

“Terörle mücadele konusunda ortak çıkarlar var"

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, ikili ilişkilerdeki tüm güçlüklere rağmen Türkiye’nin Almanya için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Dimroth, “Terörle mücadele konusunda ortak çıkarlar var. Bu nedenle ortak çıkarların olduğu noktalarda ilerleme sağlama hedefiyle, müsteşarlar düzeyindeki görüşmelerin yeniden başlatılmasının zamanlamasının doğru olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

Türk tarafı için, Almanya’nın terör örgütleri listesinde yer alan PKK, DHKP-C gibi örgütler ile FETÖ yapılanması ile mücadele öncelikli gündem maddelerini oluşturuyor.

Ankara, PKK ve DHKP-C’nin Almanya’daki propaganda faaliyetlerinin yanı sıra mali kaynaklarının üzerine çok daha ciddi bir şekilde gidilmesini istiyor.

Almanya için istişarelerin en önemli gündem maddeleri arasında DEAŞ ve yabancı savaşçılarla mücadele, organize suçlar konusunda daha etkin işbirliği bulunuyor.

Almanya'dan Türkiye açıklaması