AP Yeni Dönem Başkanı: Roberta Metsola

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlementosu (AP) Genel Kurulu, yeni dönem başkanının kim olacağına karar verdi ve Roberta Metsola ile yola devam kararı aldı. Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığı'na seçildi. Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.

Roberta Metsola kimdir?

AP Başkanlığını 2,5 yıl daha yürütecek olan Metsola, 1979'da Malta'da doğdu. Metsola, Malta Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken siyasetle ilgilenmeye ve gençlik hareketlerinde yer almaya başladı. AP'deki ilk rolü 2013 seçimlerinde milletvekili seçilerek ülkesini Brüksel'de temsil etmek oldu.

Metsola, 2020-2022 yıllarında AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Ocak 2022'de, aniden vefat eden David Sassoli'nin yerine AP Başkanı olarak seçilerek bu görevi üstlenen en genç isim oldu. Von der Leyen ile aynı siyasi gruba mensup Hıristiyan demokrat siyasetçinin AP Başkanı seçilmesi, Birliğin yönetiminde nispeten küçük ülkelerin artan etkisinin bir temsili sayılarak dönüm noktası olarak görüldü.

Metsola'nın kariyerindeki en büyük krizlerden biri ise, 2022'nin sonunda patlak veren AP bağlantılı yolsuzluk skandalı oldu. Metsola, yardımcılarından Eva Kaili'nin adının karıştığı skandalı doğru yönetememekle, yolsuzluğa karşı aldığı önlemlerin yetersiz kalmasıyla eleştirildi. Maltalı siyasetçi, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşan AP'nin gündemdeki konuların tartışılacağı, Komisyon'un yasa tekliflerinin, tavsiye niteliğindeki kararların oylanacağı Genel Kurul oturumlarına başkanlık edecek.