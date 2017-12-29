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Apple 'açık mektupla' özür diledi

Eski model iPhone'ları yavaşlattığını kabul eden Apple, yayınladığı açık mektupla müşterilerinden özür diledi ve 2018'de eski model iPhone bataryalarını indirimli olarak değiştireceğini açıkladı.

Apple 'açık mektupla' özür diledi
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Eski model iPhone'ları yavaşlattığını kabul eden Apple, yayınladığı açık mektupla müşterilerinden özür diledi.

Mektupta, "Bazılarınızın Apple'ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını hissettiğinizi biliyoruz. Özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

Bataryaların tüketilebilir ürünler olduğunu kabul eden Apple, iPhone 6 ve üst modellerine sahip müşterilerin bataryalarının Ocak ayı sonundan itibaren yıl boyunca indirimli olarak 29 dolara değiştireceğini de bildirdi.

Apple, 10 yıl önce iPhone'un ilk modelleri ortaya çıktığında, telefon bataryalarının değiştirilmesine gerek olmadığını duyurmuştu.

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