Apple baskıya dayanamadı: WhatsApp ve Threads'i Çin'den kaldırdı
Apple, Peki yönetiminin yaptığı baskılara daha fazla dayanamadı ve META grubuna ait olan WhatsApp ve Threads uygulamarını Çin mağazasından kaldırdı.
Apple, Çin'in internet düzenleyicisinin baskılarına boyun eğdi. Apple, Meta mobil iletişim uygulamaları WhatsApp ve Threads'i Çin'deki çevrimiçi mağazasından kaldırdığını açıkladı.
ABD'li teknoloji ürünleri üreticisi Apple tarafından yapılan açıklamada, Çin Siber Uzay İdaresi'nin "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle uygulamaların Çin'deki App Store'dan kaldırılmasını emrettiğini söyledi.
META grubu, karara ilişkin yorum yapmazken Apple, "Aynı fikirde olmasak bile, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara uymakla yükümlüyüz" dedi.
Financial Times'da yer alan habere göre, META grubuna ait olan Messenger, Facebook ve Instagram uygulamaları, Çin'deki App Store'da hala indirilmeye devam ediliyor.