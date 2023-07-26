Apple logolu ayakkabı 50 bin dolara açık artırmada

Müzayede evi Sotheby’s tarafından 50 bin dolar (1 milyon 350 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan ayakkabı, Apple tarafından 1990’larda bazı çalışanları için yaptırıldı.

Konferansta dağıtılan ayakkabılardan biri ilk kez çıkarılmış oldu. Beyaz ayakkabıların üzerinde Apple’ın gökkuşağı renklerindeki eski logosu yer alıyor.

Sotheby’s bu ayakkabının 'görülen en nadir ürünlerden' olduğunu söylüyor.

Açık artırma ilanında Omega tarafından üretilen bu 41 numara deri ayakkabının kutusunda ve hiç kullanılmamış olduğu, fakat tabanında bazı sararmalar olduğu aktarılıyor.