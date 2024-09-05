Apple'da 'iCloud Price Increase' bildirim sorunu! Kullanıcılar çözüm arıyor

Teknoloji devi Apple, bulut depolama servisi iCloud+ aboneliklerine yüzde 100’e varan zam yapmıştı.

Zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı. 200 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 79,99 TL’ye, 2 TB’lık paket aylık 129,99 TL’den 249,99 TL’ye, 6 TB’lık paket aylık 899,99 TL’den 1.299,99 TL’ye, 12 TB’lık paket ise aylık 1.799,99 TL’den 2.499,99 TL oldu.

Apple bu zam sonrası kullanıcıları bilgilendirmek üzere cep telefonları ve bilgisayarlara bir notification (bildirim) gönderdi.

Bildirimde bulut depolama servisi iCloud fiyatlarına gelen zam, 'iCloud+ Price Increase' ifadesiyle kullanıcıların dikkatine sunuluyor.

Ancak sistem ayarlarında yeni bir güncelleme varmış gibi görünen bildirim bir türlü kaybolmuyor.

Pek çok kullanıcı Reddit ya da forumlarda bu soruna çözüm arıyor. Fakat Apple'dan konuya ilişkin bir çözüm ya da güncelleme gelmiş değil.