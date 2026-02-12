Apple'da takvim değişti: Yeni Siri güncellemesi ertelendi

Apple'ın Siri sanal asistanına yönelik planladığı kapsamlı güncelleme, test sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle ertelendi.

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, Mart 2026'da yayımlanması öngörülen iOS 26.4 sürümüne dahil edilmesi planlanan gelişmiş yapay zekâ özelliklerini daha ileri bir tarihte sunacak.

Apple, yenilenen Siri'ye ilişkin yol haritasını ilk olarak Haziran 2024'te açıklamıştı. O dönemde şirket, asistanın kullanıcıların kişisel verilerine ve ekrandaki içeriklere erişerek komutları daha etkin şekilde yerine getirebileceğini duyurmuştu.

Takvim yeniden gözden geçirilecek

Geçen yılın baharında yeni Siri'nin 2026'da kullanıma sunulacağı belirtilmiş, lansman tarihi olarak da iOS 26.4 sürümü işaret edilmişti. Mart 2026 hedefi yakın zamana kadar geçerliliğini korusa da son testlerde tespit edilen yazılım sorunları takvimin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.

Geliştirilmiş Siri'nin, Apple uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf uygulamaların da sesli komutlarla daha hassas biçimde yönetilmesine imkân tanıması planlanıyordu.