Apple'ın 1 milyar dolarlık yatırımının önü açıldı
İrlanda Yüksek Mahkemesi, Apple'nin 1 milyar dolarlık veri merkezi yatırımının önünü açtı.
İrlanda'da Yüksek Mahkeme, Apple'nin İrlanda'nın batısında 1 milyar dolar yatırım ile bir veri merkezi kurmak için 2015 yılı içinde aldığı izne yönelik iptal başvurularını reddetti.
Böylelikle Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası Apple'nin ilk olarak Şubat 2015'te duyurduğu ve batı İrlanda'nın kırsal kesimindeki yeşil enerji kaynaklarından faydalanmayı amaçlayan yatırımın gerçekleşmesinin önü açıldı.
Kaynak: Foreks