ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Dünya
  • Apple'ın 1 milyar dolarlık yatırımının önü açıldı

Apple'ın 1 milyar dolarlık yatırımının önü açıldı

İrlanda Yüksek Mahkemesi, Apple'nin 1 milyar dolarlık veri merkezi yatırımının önünü açtı.

Apple'ın 1 milyar dolarlık yatırımının önü açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İrlanda'da Yüksek Mahkeme, Apple'nin İrlanda'nın batısında 1 milyar dolar yatırım ile bir veri merkezi kurmak için 2015 yılı içinde aldığı izne yönelik iptal başvurularını reddetti.

Böylelikle Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası Apple'nin ilk olarak Şubat 2015'te duyurduğu ve batı İrlanda'nın kırsal kesimindeki yeşil enerji kaynaklarından faydalanmayı amaçlayan yatırımın gerçekleşmesinin önü açıldı.

Kaynak: Foreks

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.