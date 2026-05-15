Aramco'dan tarihi özelleştirme hamlesi: Dev varlık satışına hazırlanıyor

Suudi Arabistan’ın devlete ait enerji devi Aramco, enerji tesisleri ve gayrimenkullerde hisse satışı yaparak 35 milyar dolarlık kaynak sağlamaya hazırlanıyor.

Bloomberg’ün haberine göre şirket, bu özelleştirme hamlesi, BlackRock Inc. liderliğindeki bir grubun şirketin doğal gaz tesislerinin bir kısmı için imzaladığı 11 milyar dolarlık kiralama anlaşmasının ardından geldi. Anlaşma küresel fonlardan da büyük ilgi gördü.

En iddialı özelleştirme planı

Satışlar, 93 yıllık geçmişe sahip devlet enerji devine ait en iddialı özelleştirme planını temsil ediyor. Şirket, özellikle rafineri ve petrolün işlenip dağıtıldığı orta ve aşağı akış varlıklarında azınlık hisseleri satmayı planlıyor. Buna karşılık, petrol çıkarma faaliyetlerini içeren yukarı akış operasyonlarının kontrolünü tamamen elinde tutmaya devam edecek.

Bu satışların, BlackRock’un Global Infrastructure Partners ile yaptığı anlaşma sonrasında hız kazandığı ve Wall Street merkezli yatırım fonlarının ilgisini çekmesinin beklendiği belirtiliyor.

Hürmüz riskini azaltmak için ihracat rotasını değiştirdi

Bölgedeki jeopolitik gerilimlere rağmen Aramco’nun faaliyetlerini sürdürdüğü, hatta Hürmüz Boğazı’ndaki riskleri azaltmak için ihracat rotalarını değiştirdiği belirtilirken şirket, petrol sevkiyatlarının bir kısmını Doğu-Batı boru hattı üzerinden Yanbu Limanı’na yönlendirerek akışı kesintisiz tutmaya çalıştı.

Özetle Aramco, hem daha fazla yatırım çekmek hem de riskleri dağıtmak için kritik enerji varlıklarında kısmi satışlara giderek büyük bir finansal yeniden yapılanma sürecine giriyor.