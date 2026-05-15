ANZ altın fiyatları için yıl sonu beklentisini aşağı çekti

ANZ, altın için yıl sonu fiyat beklentisini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara indirdiğini açıkladı. Banka, daha önce 2027 yılının başı olarak öngördüğü 6 bin dolarlık hedef fiyatını ise 2027 yılının ortasına erteledi. Enflasyon beklentileri, yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin yakın vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

ANZ analistleri, makroekonomik verilerin değerli metal piyasasındaki kısa vadeli hareketleri belirleyeceğini bildirdi.

Altın piyasasında makroekonomik baskı unsurları öne çıkıyor

Küresel piyasalarda yüksek seyreden enflasyon beklentileri ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Kurumun raporunda "ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, altının ons fiyatı üzerindeki aşağı yönlü bir baskıya neden oluyor" denildi.

ANZ analistleri, mevcut makroekonomik finansal koşulların piyasa likiditesini farklı varlık sınıflarına yönlendirdiğini belirtiyor. Banka, bu veriler ışığında 6 bin dolarlık hedefin gerçekleşme takvimini de ötelediğini bildirdi.

Merkez bankalarının altın talebi güçlü kalmaya devam ediyor

Piyasadaki fiyat baskılarına rağmen, dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alımlarının sağlamlığını koruduğu ifade edildi. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte, resmi kurumların altın rezervlerini bu yıl daha da güçlendirmesi bekleniyor. ANZ, küresel belirsizliklerin güvenli liman varlıklarına yönelik kurumsal ilgiyi canlı tuttuğunu ve bunun fiyatlarda taban oluşumunu desteklediğini duyurdu. Özellikle rezerv çeşitlendirme stratejileri, altın talebinin en önemli dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Hindistan'da uygulanan politika değişikliklerinin ardından bu ülkeden gelen fiziki altın talebinin zayıfladığı gözlemlendi. Ancak Çin'den gelen güçlü talebin, Hindistan'daki bu daralmayı telafi edeceği öngörüldü. ANZ raporunda, Çinli yatırımcıların ve tüketicilerin altına olan ilgisinin piyasa dengesi için kritik bir unsur olduğu vurgulandı. Bölgesel talep kaymalarının, küresel altın arz-talep dengesi üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtildi.