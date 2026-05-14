Nvidia hisseleri Çin'e ihracat onayı haberleriyle yükseliyor

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia tarafından üretilen ve yapay zeka alanında en güçlü ikinci çip olan H200 modelinin yaklaşık 10 Çinli şirkete satılmasına onay verdi. Reuters kaynaklı haberlerin ardından şirketin hisseleri piyasa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 1,8 oranında değer kazandı. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, Trump’ın daveti üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirilecek zirve heyetine katılarak Pekin'e gitti. Bu ziyaretin, Çin pazarında durma noktasına gelen satış faaliyetlerini yeniden canlandırması hedefleniyor.

Nvidia H200 satışı için onay aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan izinler çerçevesinde Alibaba, Tencent, ByteDance ve JD.com gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Lenovo ve Foxconn gibi distribütörlere de alım yetkisi tanındı. Onay kapsamında her bir alıcı şirketin doğrudan Nvidia’dan veya aracılar vasıtasıyla 75 bin adede kadar H200 çipi satın almasına imkan sağlandı.

Lenovo, Nvidia'nın ihracat lisansı stratejisinin bir parçası olarak Çin'de H200 satışı onaylanan şirketler arasında yer aldığını doğruladı. Henüz somut bir teslimat gerçekleşmemiş olsa da bu gelişme piyasalarda Nvidia hisselerine yönelik talebi artırdı.

Çin pazarındaki belirsizlikler ve yerel baskılar sürüyor

ABD tarafındaki yasal onaylara rağmen Çinli şirketlerin Pekin yönetiminden gelen yönlendirmeler doğrultusunda temkinli hareket ettiği belirtiliyor. Çin hükümetinin, siparişleri engellemek veya sıkı bir denetim mekanizmasına tabi tutmak için baskı uyguladığı ifade ediliyor. Bu durum, Nvidia'nın daha önce yüzde 95 pazar payına sahip olduğu Çin'deki hakimiyetini koruma çabalarını zorlaştırıyor. Şirketin gelirlerinin yüzde 13'ünü oluşturan Çin yapay zeka pazarının bu yıl 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyordu.

Nvidia hisseleri, 13 Mayıs tarihindeki 225 dolar 83 sentlik kapanışının ardından piyasa öncesi işlemlerde 229 dolar 49 sente kadar yükseldi. Huang’ın Pekin ziyareti ve üst düzey temasları, sevkiyatların önündeki diplomatik ve ticari engellerin kaldırılması açısından kritik önem taşıyor.

Geçmiş dönemde sıkılaşan ihracat kısıtlamaları nedeniyle daralan satış hacminin, H200 onayıyla birlikte orta vadede toparlanma eğilimine girmesi öngörülüyor. Sektör analizleri, söz konusu onayın küresel yarı iletken ticaretindeki dengeleri yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor.