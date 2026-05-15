Trump zirvesinin ardından Şi'den ilk açıklama: Tarihi bir dönüm noktası

Dünyanın takip ettiği Trump-Şi görüşmesinin ardından liderlerden zirveye ilişkin peş peşe kritik mesajlar geldi.

Şi Jinping, ziyareti 'tarihi bir dönüm noktası' olarak nitelendirirken "Yeni, yapıcı stratejik ve istikrarlı bir ilişki kurduk, ki bu da bir dönüm noktasıdır. Birçok konuda işbirliği sağladık" diye konuştu.

İşbirliğinde mutabakat sağlandı

Trump'ın ülkeden ayrılmasından önce yayınlanan açıklamaya göre, hem ABD hem de Çin, ticari ilişkileri sürdürme ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme konusunda önemli bir mutabakata vardı. Ancak ticari anlaşmaların ayrıntıları açıklanmadı.

Perşembe günü yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmelerde iki lider, ABD-Çin ilişkileri konusunda olumlu bir ton sergilerken ticaretten Tayvan'a ve İran savaşına kadar uzanan tartışmalı konuları da ele aldılar.

Trump'a Tayvan uyarısı

Şi, Tayvan konusunda meselenin yanlış ele alınmasının süper güçler arasında "çatışmalara" yol açabileceği uyarısında bulunurken Trump, ise Şi'nin İran konusunda yardım teklifinde bulunduğunu söyledi.

Görüşmelerde enerji ve ticaret başlıklarında da bazı uzlaşı sinyalleri verildi. Beyaz Saray açıklamasına göre taraflar, Hürmüz Boğazı’nın enerji akışının serbestliği için açık tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Pekin'de yaptığı değerlendirmede, bazı Çin yatırımlarının hızlandırılması ve kritik olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konuların da gündeme geldiğini ifade etti.