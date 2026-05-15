Trump açıkladı: Çin, ABD petrolü satın almayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’deki görüşmelerin ardından Fox News'e röportaj verdi. Röportajda ABD Başkanı, Çin’in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyledi.

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nden petrol almak istediklerini kabul ettiler. Teksas’a gidecekler. Çin gemilerini Teksas’a, Louisiana’ya ve Alaska’ya göndermeye başlayacağız” dedi.

Çin İran müzakerelerinde ABD'yi destekleyecek

Trump ayrıca Çin’in İran müzakerelerinde yardımcı olmayı ve Tahran’a askeri ekipman sağlamamayı kabul ettiğini söyledi. Çin liderinin Hürmüz Boğazı’nın açık ve geçiş ücretlerinden arındırılmış olmasını istediğini de ifade etti.

Çin, İran petrolünün açık ara en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. ABD hükümeti verilerine göre Çin, 2025 yılında İran’ın günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik petrol ihracatının yüzde 90’ını satın aldı.

ABD’nin Çin’e petrol ihracatı yüzde 25 düşmüştü

Öte yandan ABD’nin Çin’e yönelik ham petrol ve petrol ürünü ihracatı üst üste ikinci yılda da geriledi. Geçen yıl toplam ihracat yüzde 25 düşüşle 237,8 milyon varile inerken, ham petrol ihracatı özelinde 2023’e kıyasla yüzde 95’lik sert düşüş yaşandı ve 2025’te yaklaşık 8,4 milyon varil seviyesine geriledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, iki liderin perşembe günkü görüşmede “bir dizi yeni mutabakata” vardığını bildirdi. Açıklamada, iki ülke ilişkilerinde gelecek üç yıl ve sonrasında “yapıcı ve stratejik istikrar” sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.