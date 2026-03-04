Aramco'nun Ras Tanura rafinerisi yeniden hedef alındı

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'ya ait Ras Tanura rafinerisi bir kez daha saldırıların hedefi oldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ras Tanura'daki Aramco rafinerisine yönelik saldırının ilk incelemelere göre insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yetkili, yapılan değerlendirmelerde tesiste herhangi bir hasar tespit edilmediğini ifade etti.

Pazartesi günü de hedef alınmıştı

Ras Tanura rafinerisi, pazartesi günü de benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. İHA ile düzenlenen saldırının ardından tesis güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı olarak geçici süreyle kapatılmıştı.