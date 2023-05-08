Arap Ligi Suriye'yi yeniden üye olarak kabul etti

ABD ise Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden üye yapılmasını eleştirdi.

Arap Ligi'nin açıkladığı kararda, Suriye'nin grubun toplantılarına hemen katılmaya başlayabileceği belirtilirken, Suriye'deki iç savaşın ardından milyonlarca Suriyelinin komşu ülkelere sığınması ve bölgede uyuşturucu kaçakçılığı yapılması gibi sorunların çözülmesi istendi.

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu bazı Arap ülkeleri, Esad'ın tecritinin sonlandırılmasını istemişti fakat diğer bazı ülkeler, Suriye'deki çatışmalara siyasi çözüm bulunmadan ilişkilerin tamamen düzelemeyeceğini ve Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden kabul edilmesi için koşulların olmasının gerektiğini savunmuştu.

Katar dışişleri bakanlığı sözcüsü QNA haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden lige katılmasına daha önce itiraz etmiş olan Katar'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik duruşunun değişmediğini belirtirken, bölgede Suriye'ye ilişkin oluşan uzlaşının Şam hükümetini "krizin kaynağını çözmeye teşvik etmesini" umduğunu ifade etti.

Arap ülkeleri ile Suriye'nin ilişkilerinin normalleştiği anlamına gelmiyor

Arap Ligi genel sekreteri Ahmed Aboul Gheit Kahire'deki açıklamasında, "Suriye'ye yeniden üyelik verilmesi Arap ülkeleri ile Suriye'nin ilişkilerinin normalleştiği anlamına gelmiyor. Bu konu, her ülkenin kendisinin karar vermesi gereken bir egemenlik meselesi" dedi.

Öte yandan, ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü, Arap müttefiklerinin Suriye'de güvenliği ve istikrarı sağlama gibi hedeflerini paylaştığını fakat "Esad'ın Suriye'deki krizi çözmek için gereken adımları atma istekliliğinden kuşku duyduklarını" açıkladı.

Suriye ise Arap ülkelerine "karşılıklı saygı" göstermeleri çağrısında bulundu.

Suriye'nin müttefiki Rusya, Arap Ligi'nin kararını takdir etti.