ArcelorMittal'den Meksika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

29 Eylül 2017

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Kuzey Amerika'da ticari faaliyetlerini artırma çerçevesinde önümüzdeki üç yıl içinde Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun da katıldığı bir etkinlikte konuşan şirketin Başkan ve CEO'su Lakshmi Mittal "Çok güçlü gelişen Meksika'nın çelik ürünleri talebini karşılamak için önünüzdeki üç yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacağımızı duyurmaktan memnunluk duyuyorum" dedi.

ArcelorMittal Kuzey Amerika'da 2017'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 12 milyar dolarlık çelik üretti ve 11 milyar dolarlık kısmını NAFTA bağlantılı ülkelere sevk etti.