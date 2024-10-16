Arjantin, 1,5 milyar dolarlık tazminat davasında temyizi kaybetti

Arjantin, tahvil sahiplerine 1,5 milyar dolar tazminat ödemesini öngören davada temyiz başvurusunu kaybetti. Bu dava, Arjantin’in 2001’deki borç krizinden sonra yeniden yapılandırılan borçlarıyla ilgili olarak tahvil sahiplerinin açtığı ve uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinin bir parçasıydı.

ABD'deki bir temyiz mahkemesi, Arjantin'in daha önceki bir karara itirazını reddederek tahvil sahiplerine 1,5 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Bu karar, ekonomik zorluklarla mücadele eden ülke için büyük bir darbe niteliğinde. Arjantin hükümeti, borç krizini yönetmekte zorlanırken, bu tazminat ödeme yükümlülüğü ülkenin finansal kaynakları üzerinde ciddi baskılar yaratabilir.

Mahkemenin kararı, Arjantin'in uluslararası tahvil piyasalarındaki konumunu daha da zorlaştırabilirken, ülkenin ekonomik toparlanma sürecine de olumsuz etkiler yapabilir.