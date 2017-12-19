Arjantin'de maaşlarda revizyon önerisi, emeklileri sokaklara döktü

19 Aralık 2017

Arjantin'de Kongre'de görüşülmeye başlanan emekli maaşlarında revizyon önerisi emeklileri sokaklara döktü. Teklifi protesto eden çok sayıda gösterici Kongre önünde toplandı.

Polis, taş, şişe ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda aralarında polis memurları, emekliler ve gazetecilerin de bulunduğu 149 kişi yaralandı. Polis, 48 kişiyi gözaltına aldı.

Gösteri yaparken çatışmaların ortasında kalan 70 yaşındaki Cristina Sanmero, "Bizi savunacak kimse yok. Şu yaşımda buraya gelmek ve 30 yıllık emeğimi savunmak zorunda kalıyorum. Yaşlıların elinden almanın daha kolay olduğunu düşünen ahmak insanlar tarafından yönetiliyoruz" dedi.

Senato'da kabul edilen öneri, Devlet Başkanı Mauricio Macri yönetiminin yüksek bütçe açığını kapatmak için uygulamaya koymak istediği bir dizi ekonomik önlem arasında yer alıyor.

Önerinin Kongre'de görüşülmeye başlaması üzerine Arjantin'in en büyük sendikası, 24 saatlik genel grev ilan etti. Grev nedeniyle başkent Buenos Aires'de yüzlerce uçak seferi yapılamadı.

Kaynak: AA